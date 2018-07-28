Beyaz Kod' Alarmı Ölüm Getirdi, 2 Polis Açığa Alındı

Giresun'da bir hastanın taşkınlık çıkartması üzerine doktor, 'beyaz kod' alarmı vererek polisi çağırdı. Polisin biber gazı ile müdahalesi sonrası fenalaşan 82 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili 2 polis açığa alındı. İddiaya göre, ayaklarından rahatsız olan ve yürürken zorluk çeken Fatma Topal (82) ve eşi Yusuf Topal (82), kurul raporu ile ilaçlarını reçeteye yazdırmak için aile hekimliğine geldi. Eşinin ilacını yazdırmak için doktorun odasına giren yaşlı adam, bir süre sonra 'hastayı görmeden ilacı yazamayacağını' söyleyen doktor Ö.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor, 'beyaz kod' alarmı vererek polisleri aile hekimliğine çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Büro Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşlı adamı sakinleştirmeye çalıştı. Taşkınlıkları üzerine polislerin gözaltına almak istediği Yusuf Topal, direnerek mukavemet gösterince polis biber gazı ile müdahale etti. Fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANKARA'DAN MÜFETTİŞ GELDİ, 2 POLİS AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın ardından ailenin şikayeti üzerine Ankara'dan olayı araştırmak için müfettiş gönderildi. Polislerin alınan ilk ifadelerinde, yaşlı adamın direndiği esnada bir polis memurunun belindeki silahı almaya çalışması üzerine biber gazı kullandığını söylediği öğrenildi. Olayın aydınlatılması için her türlü çalışma titizlikle yürütülürken, 2 polis memuru açığa alındı. Açığa alınan polis memurlarına yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı koyulduğu öğrenildi. Yusuf Topal'ın yapılan detaylı otopsisinin sonucu bekleniyor. Yapılan otopsi sonrası Topal'ın biber gazından etkilenerek mi yoksa kalp krizinden mi öldüğü belirlenecek. Öte yandan, yaşlı adamın depresif ilaçlar kullandığı, 10 gün önce de oturduğu mahallede komşuları ile tartıştığı ve tartışma esnasında sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.

(Resul Yanbul/İHA)