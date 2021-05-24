BEÜ Rektörü Elmastaş, BETAV yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi
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BEÜ Rektörü Elmastaş, BETAV yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

BEÜ Rektörü Elmastaş, BETAV yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yahya Eren Konukevinde üyelerle buluşan Elmastaş, proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, üniversite bünyesinde kurulacak Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) başta olmak üzere BETAV iş birliğiyle üniversitede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Elmastaş, BETAV yönetim kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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