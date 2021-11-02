BEÜ'de "Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Proje Destek Ofisi koordinatörlüğünde akademisyenlere yönelik "Proje Hazırlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Can Gözcü, proje hazırlama konusunda akademisyenleri bilgilendirdi.

Eğitimde, "projenin açıklanması, amaç ve kapsam planı, faaliyet, zaman ve maliyet planı, iletişim yönetim planı, risk yönetim planı, tedarik planı, Avrupa Birliği (AB) projeleri için nasıl ortak bulunur, projenin mantıksal çerçevesi, AB'ye proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar" konuları anlatıldı.

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