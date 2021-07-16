Betül Tanbay kimdir?

Betül Tanbay 1960 yılında dünyaya geldi. Türk matematikçi olan Betül Tanbay altına imza attığı başarılarıyla adından söz ettirdi. Peki, Betül Tanbay kimdir?

Betül Tanbay kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal medyada da gündeme gelen isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

BETÜL TANBAY KİMDİR?

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapmaya başladı. 2001-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2008 yılında Avrupa Matematik Derneği üyesi olan Tanbay, 1 Ocak 2019 tarihinde göreve başlamak üzere derneğin başkan yardımcısı olarak seçildi (2018).

Çalışmaları, Fonksiyonel Analiz ve Kümeler Kuramı üzerine kuruludur. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesidir. Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını 2010-2016 yılları arasında ilk kadın başkanı olarak yürüten Tanbay 2019-2022 yılları arasında görev yapmak üzere Avrupa Matematik Topluluğu'nun başkan yardımcısı olarak seçilmiştir.(2018)

Strasbourg'daki Louis Pasteur Üniversitesi'nin Matematik bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de tamamladıktan sonra (1984), 1989 yılında aynı üniversitede matematik alanında doktora derecesini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapmaya başladı. 2001-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.

2008 yılında Avrupa Matematik Derneği üyesi olan Tanbay, 1 Ocak 2019 tarihinde göreve başlamak üzere derneğin başkan yardımcısı olarak seçildi (2018).