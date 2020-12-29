Betül Demir: Yemek yapmayı bilmem

Migros TV'ye özel yılbaşı programı yapan Ali Can Sabunsoy'un konuğu yeni single'ı "Toz Duman" ile müzik listelerine giriş yapan Betül Demir oldu.

Migros TV'ye özel yılbaşı programı yapan Ali Can Sabunsoy'un konuğu yeni single'ı "Toz Duman" ile müzik listelerine giriş yapan Betül Demir oldu. Programda sevilen şarkılarını seslendiren Demir, "Çok iyi yemek yerim, asla yemek yapamam ama iyi şarkı söylerim. Şarkı söylemek için doğmuşum. 2021 benim yılım olacak inanıyorum" dedi.

İŞLERİNDE ÖZVERİLİ OLSUNLAR

Sosyal medyadan bir şarkı ile parlayan isimlere de gönderme yapan Demir; "Şarkı söyleyemeden, müzik kurallarına uymadan birçok yanlış yapıyor. İşlerinde özverili olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

CEZA İLE RAP YAPABİLİRİM

Demir, "Sağlam bir Ceza fanıyım, rap müziği seviyorum. Eğer rap tarzında bir çalışma yapacak olursam kesinlikle Ceza ile yaparım" dedi.

Kaynak: Hürriyet