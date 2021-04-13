Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Betül Böçkün biyografisi nedir?
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Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Betül Böçkün biyografisi nedir?

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Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Betül Böçkün biyografisi nedir?

Betül Böçkün Doya Doya Moda All Star yarışmacılar arasında yerini aldı. Fenomen programda dikkat çeken isimlerden biri olan yarışmacı tarzı ile gündeme geldi. Peki, Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında? Betül Böçkün mesleği nedir? Doya Doya Moda Betül Böçkün hayatı ve biyografisi nedir?

Betül Böçkün Doya Doya Moda All Star yarışmacılar arasında yerini aldı. Fenomen programda dikkat çeken isimlerden biri olan yarışmacı tarzı ile gündeme geldi. Peki, Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında? Betül Böçkün mesleği nedir? Doya Doya Moda Betül Böçkün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.

Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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