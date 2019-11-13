Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

13.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:39

Bursa İnegöl'de beton mikserinin altında kalarak ahayatını kaybeden 60 yaşındaki Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizamettin Yıldırım, babasının cansız bedenini görünce sarılıp, "Ne olursun babam kalk" diyerek gözyaşı döktü. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Umut C. (24) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, sürücüsü manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Kemal Yıldırım'ın üzerinden geçti. Lastiğin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizammettin Yıldırım, olay yerine koştu.

BABASININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Beton mikserinin altındaki babasının öldüğünü gören Nizmettin Yıldırım, sinir krizi geçirdi. Babasının cansız bedenine sarılan Yıldırım, ''Ne olursun babam kalk" diyerek gözyaşı döktü. Kemal Yıldırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA