Bethesda.net Launcher Kapanıyor! Oyunlar Steam'e Taşınacak

Microsoft'un çatısı altında bulunan ve The Elder Scrolls ve Fallout gibi markaların yaratıcısı Bethesda, yaklaşık bir senedir oyunlarını Steam ve Epic Games Store benzeri kendi platformu Bethesda.net Launcher üzerinden de satıyordu. Ek olarak firmanın çoğu oyununu başka bir platform üzerinden oynasanız bile bir .net hesabınız olması zorunluydu. Ancak nisan ayı itibariyla bu dönem kapanıyor gibi görünüyor.

Sitelerinden paylaştıkları duyuru ile Bethesda, Bethesda.net Launcher'in Mayıs ayında kapatılacağını duyurdu.

Bethesda.net üzerinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar, hesaplarında bulunan bakiyeler ile birlikte Steam'e Nisan ayından başlayarak taşınabilecek. Launcher ise Mayıs ayına kadar aktif olmaya devam edecek ve sonra kapanacak. Yine de Bethesda, Nisan ayında süreç başladığında oyuncuların bir an önce taşınmalarını yapmalarını tavsiye ediyor.

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Oyun sahipleri, oyunlarının kendilerine ve Bethesda.net Launcher üzerindeki bakiyelerine Steam üzerinde sahip olmaya devam etmenin yanı sıra oyunlarının mevcut save'lerine (kayıt dosyalarına) de hiç efor sarf etmeden Steam oyunları üzerinden erişebilecekler. Bethesda bu duruma yalnızca 2 istisna bulunduğunu, bir oyunun el ile kayıt dosyası aktarımı gerektireceğini, bir oyunda ise bunun hiçbir şekilde mümkün olmayacağını da ifade etti. Bu iki istisna oyunun hangi oyunlar olduğu belirtilmedi.

Oldukça tartışmalı bir çıkış sürecinden geçen 2018 çıkışlı Fallout 76 için ise yapımcı ekip tam garanti verdi.

Fallout 76 içinde sunulan Fallout First aboneliğine sahip olan oyuncuların da Steam geçişinden sonra aboneliklerinin devam edeceği ancak otomatik olarak yenilenmeyeceği ifade edildi. İsteyenlerin Steam üzerinden tekrar abone olması gerekecek.

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Bu haberle birlikte kendi launcherlerini yapma hevesine girişen oyun firmalarından biri çabalarını sona erdirmiş oldu. Benzer şekilde Rockstar Games'de kendi launcher'i Rockstar Games Launcher'i çıkarmış, hatta orijinal GTA üçlemesinin remasterini Steam üzerinden değil yalnızca Rockstar Games Launcher üzerinden satışa sunmuştu.

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