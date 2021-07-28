Besyo tam puan mı? BESYO ham tam puan mı istiyor?

Son dakika! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Besyo tam puan mı? BESYO ham tam puan mı istiyor? BESYO tam puanları!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Besyo tam puan mı? BESYO ham tam puan mı istiyor?

YKS TERCİHLERİ

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

BESYO TAM PUAN MI

Besyo YKS puanı ve fiziki bazı sınavlardan geçtikten sonra elde edilen puan ile bir üniversiteye yerleşebilirsiniz. Her üniversite farklı puanlara sahiptir.