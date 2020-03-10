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Balıkesir Elektromekanik, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel

BEST kadın çalışanlarını unutmadı

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) A.Ş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kadın çalışanların katıldığı keyifli bir kahvaltı etkinliğiyle kutladı.

10.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:12
BEST kadın çalışanlarını unutmadı

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST) A.Ş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kadın çalışanların katıldığı keyifli bir kahvaltı etkinliğiyle kutladı. Günün önemine binaen her kadın çalışanı için TEV'e bağışta bulunan BEST, yine kadın çalışanlarına çiçek ve alışveriş çekleri dağıttı.


BEST A.Ş Genel Müdürü Tunç Tezel Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada şirketteki kadın oranının mevcut durumun iki katına çıkarılmasının altını çizerken, kadın yöneticilerin ve üretimde çalışan kadın sayısının artırılması üzerinde durdu.


Etkinlikte, Uluslararası ödüllü Fotoğraf Sanatçısı ve BEST A.Ş Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Gür Gürelli' nin açmış olduğu 3 kıtada 3 ülkede ve 3 kültürde geçen kadınların öyküsünü aktaran "Kadın" sergisinin açılışı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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