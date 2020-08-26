Beşpınar Vadisine 'Vali Mahmut Demirtaş' ismi verildi Bin 300 dönümlük uygulama alanı ile etap etap hizmete sunulan Adıyaman'ın en büyük mesire alanı projesi olan Beşpınar Vadisine Vali Mahmut Demirtaş'ın ismi verildi.

Bin 300 dönümlük uygulama alanı ile etap etap hizmete sunulan Adıyaman'ın en büyük mesire alanı projesi olan Beşpınar Vadisine Vali Mahmut Demirtaş'ın ismi verildi.

2012 ve 2016 yılları arasında Adıyaman'da görev yaptığı sırada Adıyaman'daki hizmetleri ile her kesimden vatandaşın sevgisini kazanarak başarıları ile takdir gören Vali Mahmut Demirtaş'ın ismi İl Daimi Encümeninin 1 Temmuz 2020 tarih ve 43 sayılı kararıyla Beşpınar Vadisine verildi.

Görev yaptığı süre zarfında Beşpınar gibi bir projeyi etap etap halkın hizmetine sunarak yaptığı hizmetlerle ve vatandaşlarla olan diyaloğu ile Adıyaman halkından büyük takdir toplayan Vali Mahmut Demirtaş'ın isminin yazılı olduğu tabela Beşpınar Vadisi girişine asıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, dün Beşpınar Vali Mahmut Demirtaş Mesire alanını gezerek İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Sami Işık'tan bilgi aldı.

Görev yaptığı dönemde yaptığı hizmetlerle hemşehrilerimizin gönlünde taht kurarak Beşpınar gibi güzel bir mesire alanını Adıyaman'a kazandıran kıymetli meslektaşımız Mahmut Demirtaş'ın adının bu alana verilmesinin gurur verici olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Adıyaman'ı daha yaşanılabilir hale getirmek için görev yaptığı dört yıllık süre zarfında yaptığı önemli çalışmalarla halkımızın gönlünde yer edinen Valimiz Mahmut Demirtaş'ın adı il daimi encümeninin 1 Temmuz 2020 tarih ve 43 sayılı kararıyla Beşpınar mesire alanına verildi. Şairin dediği gibi, önemli olan baki kalan bu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Valimiz de görev yaptığı 4 yıllık süre zarfında hemşehrilerimizin gönlünde bu sadayı bırakmış ve hemşehrilerimiz de ahde vefa göstererek sayın valimizin ismini bu alana vermişlerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA