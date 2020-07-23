Besni SHM saksı ve tohum dağıttı
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Besni SHM saksı ve tohum dağıttı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Bir Saksı Bir Tohum Bizi Yarına Taşıyor" projesi kapsamında vatandaşlara saksı ve tohum dağıtıldı.

Besni SHM saksı ve tohum dağıttı
23.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:15

Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Bir Saksı Bir Tohum Bizi Yarına Taşıyor" projesi kapsamında vatandaşlara saksı ve tohum dağıtıldı.

Besni Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (SHM), Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Besni Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan "Bir Saksı Bir Tohum Bizi Yarına Taşıyor" projesi kapsamında saksı ve tohum dağıtımları başladı.

Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasağı neticesinde, süreci evlerinde atlatmaya çalışan vatandaşlar için sosyal rehabilitasyonu hedefleyen proje kapsamında tohum ve saksı dağıtıldı.

Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi, Erdemoğlu Mahallesi ve 15 Temmuz Şehitler Mahallesindeki 6 bin eve reyhan tohumu ve saksı dağıtımı yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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