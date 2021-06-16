Besni'de tekeri patlayan kamyonet takla attı
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Besni'de tekeri patlayan kamyonet takla attı

Besni'de tekeri patlayan kamyonet takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağıçöplü köyü yakınlarında tekeri patlayan kamyonet takla atarak ters döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağıçöplü köyü yakınlarında tekeri patlayan kamyonet takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman'a gitmekte olan Ali Güllü sevk ve idaresindeki 30 AY 312 plakalı Isuzu marka kamyonet teker patladı. Tekeri patlayan kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Ali Güllü ile kamyonette bulunan Abdullah Göksu yaralanarak ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Besni'de tekeri patlayan kamyonet takla attı
Besni'de tekeri patlayan kamyonet takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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