Besni'de kaçak kazıya 7 gözaltı
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Besni'de kaçak kazıya 7 gözaltı

17.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:18
Besni'de kaçak kazıya 7 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyündeki SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin operasyonu sırasında kaçak kazı yapan H.A., E.Ö., H.S., S.K., A. K, A.Ö. ve A.A., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere de el konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

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