Besni'de Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Adıyaman'ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Besni Kaymakamlığı ve Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen programda otizmli çocuklar ile pasta kesilerek mavi balonlar dağıtıldı.

Düzenlenen programa Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış kara, Müftü Mehmet Ünsal, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, tarafından günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan konuşmaların ardından otizmli çocuklar daha sonra Besni Jandarma Komutanlığına giderek burada zaman geçirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı