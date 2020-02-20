Besni Belediyesi'nin ekipleri sahada
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Besni Belediyesi'nin ekipleri sahada

Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ilçe genelinde ekiplerin sürekli sahada olduğunu belirterek, mahallelerin sorunlarına çözüm bulduklarını dile getirdi.

20.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:44
Besni Belediyesi'nin ekipleri sahada

İlçe Belediye Başkanı , ilçe genelinde ekiplerin sürekli sahada olduğunu belirterek, mahallelerin sorunlarına çözüm bulduklarını dile getirdi.


Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, belediye ekiplerinin 7/24 esasına göre halka hizmet için durmadan çalıştığını, nerede bir sorun veya eksiklik görülürse anında müdahale edildiğini aktardı.


Belediye ekiplerinin yol yapımından, park bahçe çalışmalarına, su arızasından kaldırım çalışmasına kadar belediyeyi ilgilendiren her alanda sahada olduğunu söyleyen Emre, "Ekiplerimiz tarafından ilçemizin çeşitli yerlerinde yol onarım çalışmaları devam ederken, park ve bahçelerimizdeki bankların tamiratları gerçekleştiriliyor. Ayrıca su arıza ekiplerimiz tarafından patlayan boruların tamiratları hızlı bir şekilde yapılıyor. İhtiyacı olan yerlere kilitli taş döşemesi yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilçemizin sorunlarını gidermek üzere çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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