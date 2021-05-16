Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları Balkonda Beşiktaş bayrağı sallayanlar Polis ekiplerinin kalabalığı uyarması Kalabalığın dağılması ANKARA - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42.
Taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları
Balkonda Beşiktaş bayrağı sallayanlar
Polis ekiplerinin kalabalığı uyarması
Kalabalığın dağılması ANKARA - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Taraftarlar takımlarının şampiyonluklarını coşkuyla kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran