Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
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Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları Balkonda Beşiktaş bayrağı sallayanlar Polis ekiplerinin kalabalığı uyarması Kalabalığın dağılması ANKARA - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42.

Taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları

Balkonda Beşiktaş bayrağı sallayanlar

Polis ekiplerinin kalabalığı uyarması

Kalabalığın dağılması ANKARA - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Taraftarlar takımlarının şampiyonluklarını coşkuyla kutladı.

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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