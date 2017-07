Beşiktaşlı Taraftarlar, 2 Milyon Yorum Atarak İnstagram Rekorunu Kırdı

Beşiktaş taraftarının Pepe transferinden sonra Diego Costa için başlattığı "Come to Beşiktaş" çılgınlığı Ada'da gündem konusu oldu. İngiliz basınından Mirror, 2 milyon Beşiktaşlının Diego Costa için transfer çılgınlığına giriştiğini ve son fotoğrafın altına yorum bıraktığını yazdı.

REKOR ARTIK DİEGO COSTA'DA

"Beşiktaş'a gel Diego Costa! 2 milyon taraftar, Instagram'da mesaj yağmuruna tuttu" başlığıyla verilen haberde, Chelsea'de menajer Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği Diego Costa'nın, 2016'da bir fotoğrafına 1.1 milyonluk yorum alan Selena Gomez'i geçtiğini vurguladı.

Diego Costa'nın Atletico Madrid'e gitmek istediği ancak transfer yasağı nedeniyle bunun gerçekleşemeyeceğinin altı çizilirken, Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun kiralık transferinin olası olduğu kaydedildi.

Son olarak, "Belki de Beşiktaş'a gider, taraftarları bunu hayal edebiliyor" ifadelerine yer verilirken, konu hakkında bir de anket açıldı ve "Diego Costa hangi takıma gider?" sorusu soruldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Beşiktaş taraftarı, Pepe'nin transfer sürecinde olduğu gibi İspanyol futbolcuya da sosyal medyadan büyük bir baskı uyguluyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' etiketiyle İspanyol oyuncunun Kartal'a imza atmasını bekliyor. Beşiktaş taraftarı, Pepe'yi de 'Come To Beşiktaş' etiketiyle etkilemiş ve futbolcunun Vodafone Park'a adım atmasını sağlamıştı. Pepe transferiyle çıtayı yükselten Beşiktaş, Diego Costa'yı da transfer ederse hiç kuşkusuz yönetim kadar taraftar da büyük bir başarıya imza atacak.