Beşiktaş ve Galatasaray'dan Hakan Dinçay İçin Taziye Mesajı

Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay'ın vefatının ardından Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladı.



BEŞİKTAŞ



"Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şubesi Sorumlusu Hakan Dinçay'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe Camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."



GALATASARAY



"Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlarından ve Voleybol Şubesi Sorumlusu Hakan Dinçay'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz."



(İHA)