Beşiktaş token ne zaman gelecek?

Fenerbahçe'nin de bugün Paribu ile el sıkıştığı öğrenildiğine Beşiktaşlılar 'Beşiktaş token ne zaman gelecek?' gibi soruları merak etti. Biz de Beşiktaş token ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Beşiktaş token ne zaman çıkacak? Sosyal medyada Beşiktaş token'in ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Beşiktaş token ne zaman gelecek?

Galatasaray ve Trabzonspor, Socios ile anlaşırken, ardından Fenerbahçe'nin de bugün Paribu ile el sıkıştığı öğrenildi. Bunun üzerine gözler Beşiktaş'a çevrildi. 'Beşiktaş token ne zaman gelecek?' gibi merak edilen soruların yanıtlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki,Beşiktaş token ne zaman çıkacak? Sosyal medyada Beşiktaş token'in ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Beşiktaş token ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN GELECEK?

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaşlı yöneticilerin, bu alanda Bitci ile el sıkışmak üzere olduğunu doğruladı. Önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreni ile bunun duyurulacağı açıklandı.

HANGİ KULÜPLER FAN TOKEN'E SAHİPTİR?

Fan tokeni olan spor kulüpleri arasında; Atletico Madrid, Paris Saint German, Juventus, Barcelona, Roma ve ülkemizden de Galatasaray ile Trabzonspor gibi takımları yer almaktadır. Bugün itibariyle ise Fenerbahçe'de dahildir.