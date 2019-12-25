Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama
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Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

25.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:25
Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama

, , Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş'ta 4 Futbolcu ile Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasını gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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