Beşiktaş'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde seyreden G.D. yönetimindeki 34 CSD 664 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 LMZ 300 plakalı servis minibüse sağ taraftan çarptıktan sonra savrularak Balmumcu alt geçidinde yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan G.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

G.D'nin olay yerindeki muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Alt geçit bir süre araç trafiğine kapatılırken, trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

Kaza sırasında serviste bulunan Valeria Prokhorenkova, iş yerinden servise bindiklerini ifade ederek, "Bir şey patladı, lastik patlamış gibi. Yan taraftan çarptı bize. Bize çarptıktan sonra yan yan sürüklenerek gitti. Biz arabada şoförle beraber 4 kişiydik, bizde bir şey yok." diye konuştu.