Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Beşiktaş'ta, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Beşiktaş'ta, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı üzerinde biri minibüs 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazaya karışan araçların birinde sanatçı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt'ün de bulunduğu, kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi.