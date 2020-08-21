Beşiktaş'ta yağış nedeniyle yol çöktü İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış Beşiktaş'ta iki sokakta yolun göçmesine neden oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış Beşiktaş'ta iki sokakta yolun göçmesine neden oldu. Göçüklerin ardından olay yerine Beşiktaş Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip geldi. Balmumcu Mahallesi Seydi Ali Reis Sokak'taki göçmeye park halindeki bir aracın ön kısmı girerken, ekiplerin çalışması sonucunda araç kısa sürede kurtarıldı. Öte yandan Balmumcu Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sokak'taki göçükte de su borusu patladı. İki sokak da güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA