Beşiktaş'ta vatandaşlar Edis konseri ile yeni yıla girdi - Haberler
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Beşiktaş'ta vatandaşlar Edis konseri ile yeni yıla girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yılbaşı kutlamaları için Beşiktaş Meydanı'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla Edis konseri ile girdi.

Yılbaşı kutlamaları için Beşiktaş Meydanı'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla Edis konseri ile girdi.

Yılbaşı kutlamaları için Beşiktaş Meydanı'nı tercih eden binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle 10'dan geriye sayan vatandaşlar yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Meydana gelen vatandaşlar Edis konseri ile doyasıya eğlendi. 2022'yi karşılayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

(Hakan Polat - Mert Yıldırım/ İHA)

Beşiktaş'ta vatandaşlar Edis konseri ile yeni yıla girdi

Beşiktaş'ta vatandaşlar Edis konseri ile yeni yıla girdi

Beşiktaş'ta vatandaşlar Edis konseri ile yeni yıla girdi

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