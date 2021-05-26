BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
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BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'TA un yüklü TIR, yokuştan geri kayıp, önce bir araca ardından da gecekonduya çarptı.

BEŞİKTAŞ'TA un yüklü TIR, yokuştan geri kayıp, önce bir araca ardından da gecekonduya çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Ulus Mahallesi Setaltı Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında, Hasan Özmen'in sürücüsü olduğu un yüklü TIR, frenlerinin boşalması nedeniyle geri geri kaymaya başladı. Önce bir direğe, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpan TIR, yol kenarındaki gecekonduya girdi. Kimsenin yaralanmadığı kazada park halindeki araç ile gecekonduda hasar oluştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

TIR'ın kayması ve hafif ticari araca çarpması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, TIR'ın kaydığını gören çevre sakinleri yardım etmek için koşuyor. Gecekondu sahibi un boşaltan kişiyi tepki göstererek, darp ediyor.

'O SIRA SOKAK BOŞTU

Mahalle sakini Sultan Demir, 'Sabah işe gidecektim. Camdan şöyle bir baktım, Kamyon yavaş yavaş kayıyor. O sırada oğluma 'arabanı aşağıya çek' dedim, o sırada kamyon kaydı. fırının yanında bekleyenler vardı. Ama sokak boştu dedi.

Öte yandan gecekonduya çarpan TIR dronla görüntülendi. TIR'ın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA
BEŞİKTAŞ'TA TIR DEHŞETİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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