Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı

07.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:21

BEŞİKTAŞ-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı. Otobüse binen köpek koltukta uyuyakalırken, yürek ısıtan görüntüleri bir yolcu kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler dün sabah Beşiktaş'ta kaydedildi. Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü Barbaros Bulvarı'ndaki otobüs durağında üşüyen köpeği gördü. Şoför, köpeği otobüse alarak yoluna devam etti. Köpek bir süre sonra koltuğa çıkarak, uyuyakaldı. Otobüs şoförünün bu tavrı takdir toplarken, bu anları bir yolcu telefonuyla kaydetti. Çekilen video sosyal medyada paylaşılırken, beğeni aldı.

Kaynak: DHA