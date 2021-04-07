Son dakika haber! Beşiktaş'ta silahlı saldırı kamerada : 4 yaralı (1)

Son dakika gelişmesine göre BEŞİKTAŞ Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Özgür EREN - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Kuruçeşme Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Otopark işletmesi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilen tartışma sonrası bir araçla gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Beşiktaş İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı