Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yangın - Haberler
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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yangın

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerindeki bir restoranın mutfağında yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yangın

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yangın

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yangın

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yangın

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Muallim Naci Caddesi, İstanbul Beşiktaş, Yangın, Güncel, Haber

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