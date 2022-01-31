Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yangın

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerindeki bir restoranın mutfağında yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.