Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı.
Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı. Beşiktaş Kulübü'nde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır'ın yarıştığı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı. Üyeler, 6 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Şahan Gökbakar, Kaz Dağları civarındaki projeye ateş püskürdü: Herkesi kanser edip defolup gidecekler
Son Dakika Güncel Haberleri