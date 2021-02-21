Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü

BEŞİKTAŞ'ta bulunan bir otoparkta istinat duvarı çökmesi sonucu üç araçta hasar meydana geldi.

Olay saat 10.00'da Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel caddesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple istinat duvarı çöktü. Çöken duvar otoparkın içinde bulunan üç aracın üstüne düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN