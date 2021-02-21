Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
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Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü

21.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:30
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü

BEŞİKTAŞ'ta bulunan bir otoparkta istinat duvarı çökmesi sonucu üç araçta hasar meydana geldi.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan bir otoparkta istinat duvarı çökmesi sonucu üç araçta hasar meydana geldi. 

Olay saat 10.00'da Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel caddesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple istinat duvarı çöktü. Çöken duvar otoparkın içinde bulunan üç aracın üstüne düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.


Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta otoparkın istinat duvarı çöktü: 3 araç hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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