Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı
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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı

24.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:38
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı

BEŞİKTAŞ'ta, kontrolden çıkan cip kaldırıma çarparak benzin istasyonuna girdi.

BEŞİKTAŞ'ta, kontrolden çıkan cip kaldırıma çarparak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasının demir bariyerine vurarak takla atan cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı. 

Olay, Büyükdere Caddesi Etiler yol ayrımında 20.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. İçinde 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu cip, daha sonra yol kenarındaki tabela ve aydınlatma direğine vurarak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına doğru ilerleyen cip, pompanın demir bariyerine çarpıp takla attı. Kaza sonucu, cip içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören benzinlik çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra yaralıların yardımına koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, araçta yangın çıkma olasılığına karşı kazaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

 


- İstanbul
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan cip benzin istasyonuna girerek takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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