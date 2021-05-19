Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada
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Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada

Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç, dönüş yapan otomobile çarptı.

Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç, dönüş yapan otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Şakir Kesebir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 UD 8967 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Murat Büyükaslan, kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etmek istedi. Araç o esnada Balmumcu kavşaktan Şakir Kesebir Caddesi'ne dönüş yapan Bünyamin Irak'ın idaresindeki 34 AIU 580 plakalı otomobile çarptı. Kazada savrulan araçlardaki sürücüler yaralanırken, kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada
Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada
Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada
Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada
Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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