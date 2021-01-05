Beşiktaş'ta "Gülistan Doku " eylemi
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Beşiktaş'ta "Gülistan Doku " eylemi

05.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:18
Beşiktaş'ta

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Beşiktaş'ta eylem yapıldı.

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Beşiktaş'ta eylem yapıldı. Grup üyeleri, "Tam Bir Yıldır Soruyoruz Gülistan Doku Nerede?" " yazılı pankart açarak Doku'nun bulunmasını istedi.

Tunceli'de 5 Ocak günü ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan bir yıldır haber alınamıyor. Ailenin şikayeti üzerine devam eden soruşturma kapsamında Munzur Barajı balık adamlar tarafından taranmış ama Gülistan Doku'nun izine rastlanmamıştı. Bugün Beşiktaş Meydan'da bir araya gelen bir grup kadın, "Tam Bir Yıldır Soruyoruz Gülistan Doku Nerede?" yazılı pankart açarak eylem yaptı. Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden bir yıl geçtiğini ve bir sonuca ulaşılamadığını söyleyen kadınlar, "Gülistan Doku Nerede?" diye sordu. Gülistan Doku'nun fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, Doku'nun bulunmasını istedi.


- İstanbul
Beşiktaş'ta 'Gülistan Doku ' eylemi
Beşiktaş'ta 'Gülistan Doku ' eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM

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