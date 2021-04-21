Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı Cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarpan otobüsün şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi Beşiktaş'ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T.
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarpan otobüsün şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi
İSTANBUL - Beşiktaş'ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.
Otobüsü şoförü tutuklandı
Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR