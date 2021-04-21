Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
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Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı Cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarpan otobüsün şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi Beşiktaş'ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T.

Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarpan otobüsün şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.

Otobüsü şoförü tutuklandı

Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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