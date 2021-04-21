Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş'ta yolcunun öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı Cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarpan otobüsün şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi Beşiktaş'ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T.