Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı
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Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı

02.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:28

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir erkek şahıs, deniz kenarına gelip kendini sulara bıraktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre bir gemiden karga tulumba indirildikten sonra intihar eden kişinin cansız bedeni 1 saatlik çalışmayla denizden çıkarıldı.

Olay, Beşiktaş Bebek Sahili'nde saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 63 yaşındaki Mustafa A. isimli erkek şahıs deniz kenarına gelerek önce bir süre yürüyüş yaptı. Daha sonra iddiaya göre sahil kenarına oturan adam bir süre sonra kendini denize bıraktı. Adam, Boğazdaki akıntının etkisiyle bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar 63 yaşındaki adamın hareketsiz bedenini fark edince hemen polise haber verdi.

CANSIZ BEDEN 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Bebek Sahili'ne gelen deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Mustafa A.'nın cansız bedeni Sarıyer Baltalimanı'ndan çıkarıldı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan adamın cesedi ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cesedin daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı

"KARGAŞAYLA GEMİDEN İNDİRDİLER, SONRA DENİZE ATLADI"

Adamın atladıktan sonra hızlı bir şekilde sürüklendiğini söyleyen Uğur Karadeniz, "Önce bir gemi yanaştı. Adamı kargaşayla indirdiler. Daha sonra adam yürüyerek gelip taşa oturdu. Taştan da kendini denize bıraktı. İntihar etti yani. Ben adamı gördüm. Altında siyah bir kadife pantolon vardı. Üstünde mor bir kazak vardı. Beyaz saçlıydı. Yaşlı bir adamdı. Atladıktan sonra süratli bir şekilde sürüklendi. Hiç mücadele etmedi. Biz direk deniz polisine haber verdik. Üstünden de bayağı yük gemisi geçti. Ondan sonra battı " diye konuştu.

Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı
Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı
Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı
Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı
Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı
Beşiktaş'ta esrarengiz intihar! Gemiden karga tulumba indirilen kişi kendisini boğazın serin sularına bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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