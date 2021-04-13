(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
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(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı

Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ - Haberler | Güncel
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün el frenini çekmeden indiği beton mikseri, yokuş aşağı kayarak 7 katlı binaya çarptı.

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BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün el frenini çekmeden indiği beton mikseri, yokuş aşağı kayarak 7 katlı binaya çarptı. Demir korkulukları parçalayan mikser duvara çarparak durabilirken, gürültüyü duyan bina sakinleri deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attı.

Olay, Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Okul inşaatına harç taşıyan beton mikseri sürücüsü İhsan D., yokuş aşağı inerken sola dönmek istedi. Birkaç kez manevra yapmasına rağmen, sokak üzerinde park eden taksi yüzünden dönüş yapamayan İhsan D., iddiaya göre, mikseri durdurduktan sonra el frerini çekmeden aşağı inerek taksi sürücüsünün yanına gitti.

 MİKSER BOŞLUKTA ASILI KALDIKendisine yol vermesini istediği taksi sürücüsünün hareket etmesinin ardından aracına yönelen İhsan D., beton mikserinin yokuş aşağı kaymaya başladığını fark etti. Mikser durdurmak için şoför mahalline girmeye çalışan sürücü tüm çabalarına rağmen başaralı olamadı. Yokuş aşağı kaymaya devam eden mikser, demir korkulukları parçaladıktan sonra 7 katlı bir binanın duvarına çarparak durabildi. Mikser, bina boşluğunda asılı kalırken, gürültüyü duyan apartman sakinleri ise deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attı.

3 SAAT SONRA VİNÇLE KALDIRILDIKazanın ardından sokakta geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Sokağın her iki yanı güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Beton mikseri, kazadan 3 saat sonra vinç yardımıyla çıkarılabildi. Beton mikserinin çarptığı binanın 2'nci katında oturan Nezir Sidimi, dairelerinde fazla hasar olmadığını belirterek "Ufak bir ses geldi. İçerideydik. Ailem de içerideydi. Yüklüydü. Yüklü olmasaydı daha da büyük olurdu. Buna da şükür. Can kaybı yok. Duran bir aracı kaldırmak içi şoför aşağıya indi. O sırada mikser kayıyor. Arabayı kurtarayım derken, şoför zıplıyor. Mikser vuruyor" diye konuştu. 

İsmini vermek istemeyen bir apartman sakini ise "Bir baktım kapıya geldi. Balkona girdi. Mutfaktaydım, gördüm. Yaralı yok. Evde hasar oluştu mu bilmiyorum. Hemen dışarı çıktık" dedi. 


- İstanbul
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
(Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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