Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

21.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:03

Beşiktaş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Beşiktaş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik yolu Nispetiye Caddesi'nde F.Ö.Y idaresindeki 06 BEL 421 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğretmen olan sürücünün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2020- ALES/2) görevli olduğu okula gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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