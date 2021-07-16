Beşiktaş'ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Beşiktaş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzenlendi.

Beşiktaş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzenlendi. Beşiktaş Kaymakamlığı'nın koordinasyonu ve Beşiktaş Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da şehitler ve gaziler minnetle yad edildi. Törene, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile yakınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlk olarak Barbaros Meydanı'nda açılan 15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi. Beşiktaş Belediyesi'ni ait led araçtan 15 Temmuz günü yaşanan hain darbe girişimine ait görüntüler yayınlandı. Ardından Ortaköy Mezarlığı'na geçilerek 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde 21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin kabri başında Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla anıldı.

Öğle saatlerinde ise Ortaköy Camisi'nde 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif düzenlendi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehit Şenol Sağman da Riva Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla yad edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına Türk bayrağı hediye etti.

"ATAMIZIN DEDİĞİ GİBİ; EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Şehit ve gazilerimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri kullandı:

" Ulusal egemenliğimize ve demokrasimize yönelik hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı