Beşiktaş, Pepe Ile Sözleşme Imzaladı (3)
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'den detaylar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) konuşmaları İSTANBUL - Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe)...
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'den detaylar
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) konuşmaları İSTANBUL - Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) imza törenini gerçekleştirdi.