Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı
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Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı

Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı.

Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı. Çalışma nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı.

Bir süre önce başlayan Beşiktaş Meydanı düzenlemesi projesi kapsamında meydanda büyük bir değişiklik yapıldı. Uzun yıllardır Barbaros Bulvarından Ortaköy'e yapılan dönüşler için kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı. Varyantın kaldırılma sebebi olarak ise eskimiş ve ömrünü tamamlamış olması gösterildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Varyantın kaldırılma çalışmaları öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş-Ortaköy yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ortaköy istikametine gitmek isteyenler alternatif yollara yöneldi. Bu güzergahtaki trafiği etkileyen çalışmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve yaklaşık 3 gün süreceği belirtildi. Buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Ortaköy'e dönüşlerin Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklardan sağlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı
Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı
Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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