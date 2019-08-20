Beşiktaş Mirin'in ayrılığını açıkladı

20.08.2019 11:55

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız savunmacısı Isimat-Mirin'in ayrılığını duyurdu. Toulouse için sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya giden 27 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan Mirin, siyah-beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA