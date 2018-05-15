Beşiktaş, İsviçreli Yıldız Shaqiri'yi Gündemine Aldı

İyi bir kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılarda gündeme gelen son ismin küme düşen Stoke City'nin İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri olduğu iddia edildi.

Orman'ın Stoke City'li yöneticilerle yaptığı görüşme Beşiktaş'ın Ndiaye'yi istediği şeklinde yorumlansa da, Orman'ın Shaqiri için bilgi aldığı iddia edildi.

Şenol Güneş'in "alınması halinde bize güç katar" demesi üzerine Beşiktaş kurmaylarının İngiltere çıkarması yapacağı iddia edildi.

Fikret Orman'ın, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan, Everton ve West Ham'ın da peşinde olduğu 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Stoke City'ye kiralama teklifini sunacağı öğrenildi.

İsviçreli futbolcu Shaqiri bu sezon Stoke City formasıyla 37 karşılaşmaya çıkarken 8 kez fileleri havalandırmayı başardı. İngiliz ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.