Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre baba oldu
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Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre baba oldu

27.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:51
Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre baba oldu

SON DAKİKA... Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, geçtiğimiz yıl mimar Buket Büyükdere ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kız çocuğu bekleyen Töre, babalık sevinci yaşadı. İşte detaylar...

UçanKuş'un haberine göre, Gökhan Töre ve eşi Buket Büyükdere, bugün özel bir hastanede doğum için ameliyathaneye girdi. Çiftin dünyaya gelen çocuklarının cinsiyetinin ise kız olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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