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Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor

Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Ganalı futbolcu Kevın Prınce-Boateng'i 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Transferin gerçekleşmesiyle daha önce yaptığı bir açıklamada Boateng'i haftada 10 kez cinsel ilişkiye girerek sakatladığını açıklayan eşi Melissa Satta da Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu.

31.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:59
Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren , transfer döneminin bitimine saatler kala Milan, Schalke 04, Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giyen Ganalı futbolcu Kevın Prınce-Boateng'i 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer gerçekleşmesiyle daha önce yaptığı bir açıklamada eşi Kevin-Prince Boateng'i haftada 10 kez cinsel ilişkiye girereksakatladığını açıklayan da Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu.

EŞİNİN MAÇLARINI HİÇ KAÇIRMIYOR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve güzelliğiyle büyüleyen Melissa Satta eşi Kevin-Prince Boateng'in maçlarını hiç kaçırmıyor.

"CRİSTİANO DA KİM?"

ABD'li güzel model, bir röportajda ise Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ilginç sözler sarf etmişti. Satta'nın "Cristiano da kim? Benim gözlerim bir tek Boateng'i görüyor." şeklindeki ifadesi olay yaratmıştı.

Instagram'da 4 milyon 200 bin takipçisi bulunan Satta, verdiği cüretkar pozlarla biliniyor.

İşte o pozlardan bazıları:


Haber Videosu

: Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor
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