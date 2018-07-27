Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla 2330'da İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaşlı idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünden geçen Roco, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Şilili oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Cruz Azul'da tamamlayan Roco, 34 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.