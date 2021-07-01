Beşiktaş iletişim direktörlüğü görevine getirilen Bülent Ülgen kimdir? Bülent Ülgen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Beşiktaş'ta Erol Kaynar'ın yerine iletişim direktörlüğü görevine Bülent Ülgen getirilmesi üzerine birçok kişi Ülgen ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Beşiktaş iletişim direktörlüğü görevine getirilen Bülent Ülgen kimdir? Bülent Ülgen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Beşiktaş iletişim direktörlüğü görevine getirilen Bülent Ülgen son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Yapılan açıklamanın ardından oldukça merak edilen Bülent Ülgen ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.



BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"İletişim ve medyadan sorumlu başkan danışmanlığı aktif görevini en küçük bir beklentisi olmadan kabul eden, görev yaptığı süreçte kamuoyunun kulübümüzle ilgili doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için verdiği hizmetlerden ötürü Erol Kaynar'a teşekkür ederiz. Beşiktaş'ımıza değerli katkılar sağlayan Kaynar, bundan böyle sadece başkan danışmanlığı görevini yürütmeye devam edecektir. Kulübümüz iletişim yapılanması Erol Kaynar öncülüğünde tamamlanmış olup, futbol A takımımızda medya sorumlusu görevinde bulunan Bülent Ülgen, iletişim direktörlüğü görevine getirilmiştir. Bülent Ülgen'e yeni görevinde başarılar diler, iletişim direktörlüğü görevinden ayrılan Ertuğrul Akgündüz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BÜLENT ÜLGEN KİMDİR?

29 Ağustos 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Mesleğe ilk adımı 17 yaşında Kanal D'de attı. 21 yıllık televizyonculuk kariyerinde; Kanal 6, HBB, Show TV, Star TV, TGRT, Cine5 ve D-Smart gibi yayın kuruluşlarında çalıştı. FOX TV ve Kanaltürk TV'de spor direktörlüğü yapan Ülgen, bir yıl da Kanaltürk TV program müdürlüğü yaptı. İki sezon boyunca Sergen Yalçın ve Bilgin Gökberk ile 'Top Bizde' programını yapan Bülent Ülgen, La Liga ve Premier League maçlarında uzun yıllar spikerlik yaptı. Son olarak TRTSpor'da FIFA Dünya Kupası boyunca 'Kupa Anatomi' isimli programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Bülent Ülgen, iyi derecede ingilizce bilmektedir. Evli olan Ülgen'in Elif Buse isimli bir kızı vardır.