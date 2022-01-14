Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından - Emre Kocadağ - Haberler
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Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından - Emre Kocadağ

AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın basın mensuplarına açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 21. haftasındaki Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın basın mensuplarına açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 21. haftasındaki Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından - Emre Kocadağ

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından - Emre Kocadağ

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından - Emre Kocadağ

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

AA / Murat Karadağ - Son Dakika Haberleri

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