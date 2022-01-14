Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından - Emre Kocadağ
AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın basın mensuplarına açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 21. haftasındaki Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın basın mensuplarına açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 21. haftasındaki Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.