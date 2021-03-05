Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?
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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

05.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:19
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Gaziantep FK Maçı 06 Mart Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş-Gaziantep FK Maçı 19:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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