Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?