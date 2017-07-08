Beşiktaş, Fiorentina'dan Khoma Babacar İçin Harekete Geçti

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Senegalli golcü Khouma Babacar'ı için zemin yokluyor.

GOLCÜ İTALYA'DA

Yeni sezona yeni bir forvet ile girmeye hazırlanan Beşiktaş, bir süredir gündemindeki isimler ile görüşmelerini sürdürüyor. Aboubakar transferini bir türlü bitiremeyen ve Carlos Bacca, Andre-Pierre Gignac gibi isimler ile iletişime geçen Beşiktaş, golcüsünü İtalya'da buldu.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

beIn Sports'un haberine göre Beşiktaş, Fiorentina'nın Senegalli golcüsü Khouma Babacar için harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, güçlü fiziği ve hareketli oyunu ile dikkat çeken 24 yaşındaki golcü için girişimlerini sürdürüyor.

Khouma Babacar, geçen sezon Fiorentina forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 14 gol attı ve 2 de asist kaydetti.